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مباحث رفح تكشف قضية نصب بقيمة 12 ألف دولار

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:55

9999088758
9999088758

غزة – الرأي:

كشفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة قضية نصب واحتيال بقيمة "12" ألف دولار.

وأوضح رئيس قسم مباحث تل السلطان النقيب نائل بشير أن القسم تلقى تكليف من النيابة العامة بالبحث والتحري عن واقعة النصب والاحتيال التي تعرض لها المشتكي (ن.د) حول مبلغ قيمته "12" ألف دولار.

وأشار بشير إلى قيام المباحث على الفور بجمع المعلومات وبالبحث والتحري حول الواقعة و استدعاء االمشكو ضده ( ر.ش) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية النصب.

وأضاف: أقر المشتبه به استلامه مبلغ "12" ألف دولار من المشتكي مقابل شراء قطع دراجات نارية غير متوفرة بقطاع غزة، مؤكداً أنه تم إحالة القضية لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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