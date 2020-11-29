برشلونة يبحث عن استعادة هيبته أمام أوساسونا فى الدورى الإسبانى

يستضيف فى تمام الثالثة عصرا نادى برشلونة الإسبانى منافسه أوساسونا باستاد كامب نو ضمن مباريات الجولة الــ 11 فى منافسات الدورى الإسبانى الممتاز.

واصل فريق برشلونة تراجع فى الدورى الإسبانى بالموسم الحالى 2020-2021، بعدما خسر أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، بهدف دون مقابل، فى المواجهة النارية التي أقيمت بينهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ليتراجع الفريق الكتالونى ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسبانى "الليجا" برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف ريال سوسيداد صاحب نفس الرصيد من النقاط.

يحتل برشلونة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة من 8 مباريات فقط، ويحل أوساسونا فى المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.

يبحث برشلونة الجريح عن العودة لمكانته الطبيعية في المراكز الأولى بعد الأداء المتذبذب الذي يقدمه في مسابقة الدوري، حيث فقد البارشا 19 نقطة من أصل 30، هذا الأمر يبدو غريباً هذا الموسم، فعل يدرك رونالد كومان المدير الفني الأخطاء السابقة العمل على تصحيحها، هذا ما ستبوح به الجولات القادمة.

برشلونة يعلم جيداً مدى صعوبة المباراة وأن الخصم أوساسونا ليس بالفريق السهل، ويعمل برشلونا حالياً على تقديم آداءً جيداً كما يفعل في المسابقة الأوروبية، حيث أنه لم يخسر في أي مباراة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يسعى أوساسونا لكسب العلامة الكاملة للتقدم أماماً في جدول الترتيب لتحين مكانته، فهو يحتل المركزالرابع عشر حالياً برصيد 11 نقطة من أصل 10 لقاءات.