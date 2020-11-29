مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على ساوثهامبتون اليوم

يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره ساوثهامبتون، بملعب "سانت مارى"، في تمام الرابعة عصرا، اليوم الأحد، لخوض مباراة ا الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز، وستكون مواجهة نارية حيث يسعى أوليه جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر لمواصلة نغمة الانتصارات بعد فوزه في أخر 3 مباريات، بينما سيحاول أصحاب الأرض تحقيق الفوز للعودة للمنافسة على صدارة ترتيب البريميرليج.

يدخل رجال سولشاير مباراة اليوم أمام ساوثهامبتون الذى قدم انطلاقة مذهلة للموسم، متحفزين لتقديم أفضل أداء، من أجل مواصلة نغمة الانتصارات، والعودة للمربع الذهبى، بعد الترنح الشديد في بداية الموسم، مما وضعهم في المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة، عقب 9 جولات من البريميرليج.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم مفتقدا لعدد من أهم لاعبيه، حيث أكد سولشاير خلال مؤتمره الصحفى أن مكتومناى وبوجبا لم يتدربوا أول أمس للإصابة، وأن هناك شكوك حول مشاركتهم أمام ساوثهامبتون، وأيضا من المحمتل أن يغيب دى بيك وكافانى للحصول على بعض الراحة.

على الجانب الأخر يدخل ساوثهامبتون المتألق مباراة اليوم، على أمل استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز والظفر بـ 3 نقاط ثمينة تعيده للمنافسة على اعتلاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ساوثهامبتون المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.