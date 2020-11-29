ريال مدريد مهدد بفقدان هازارد 4 أسابيع للإصابة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إمكانية غياب النجم البلجيكي إيدن هازارد، عن صفوف ريال مدريد، لمدة 4 أسابيع، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس، التى انتهت منذ قليل بفوز الأخير، بنتيجة 2 - 1، على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ذكرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، أن الإصابة التى العضلية التى يعانى منها هازارد، على مستوى الفخذ، هي نفس الإصابة التي أبعدته 4 أسابيع في سبتمبر الماضي.

وكان النجم البلجيكي، قد غادر مواجهة الفريق الملكى ضد ألافيس، فى الدقيقة 28، بسبب الإصابة، ودخل بدلا منه البرازيلى رودريجو.

الريال ضد ألافيس



وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت، قبل إنطلاق المباراة، على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، الذى فارق الحياة، سوم الأربعاء الماضى، عن عمر 60 عاما، نتيجة سكتة قلبية.

أنهى ريال مدريد، الشوط الأول، متأخرا بهدف نظيف، حيثت نجح فريق ألافيس، فى هز شباك الفريق الملكى مبكرا، بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، من ركلة جزاء، نفذها لوكاس بيريز بنجاح.

وتعرض النجم البلجيكي إيدن هازارد، لإصابة عضلية، الأمر الذى تسبب فى استبداله بالدقيقة 28، ودخل بدلا من البرازيلى الشاب رودريجو.

وفى الشوط الثانى، أضاف خوسيلو، ثانى أهداف فريق ألافيس، فى الدقيقة 49، بعد استغلاله خطأ فادح من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ليضع الكرة فى المرمى الخالى.



وسجل البرازيلى كاسيميرو، هدف ريال مدريد الوحيد، فى الدقيقة 86 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس ألافيس.



وفشل الفريق الملكى، فى تحقيق الفوز، خلال أخر 3 مباريات فى الليجا، بعد خسارته أمام فالنسيا 4 - 1، ثم التعادل مع فياريال 1 - 1، وأخيرا الخسارة أمام ألافيس، بنتيجة 2 - 1.

وتوقف رصيد ريال مدريد، عند 17 نقطة، فى المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما رفع ألافيس، رصيده للنقطة 13، فى المركز التاسع، ويتصدر ريال سوسيداد، برصيد 23 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط.