الحكم المحلي تبحث مع الغرفة التجارية سبل تعزيز التعاون

غزة-الرأي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة أحمد أبو راس مع الغرفة التجارية بغزة سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والوزارة ضمن جهود تنمية البيئة الاقتصادية للقطاع الخاص والعمل على دعمه.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب أبو راس، لتهنئه الوكيل بالمنصب الجديد وضم وفد الغرفة، رئيس غرفة تجارة غزة وليد الحصري، أمين الغرفة جهاد بسيسو، أمين الصندوق للغرفة عدنان حرز الله، والمدير العام للغرفة بسام مرتجى، ونائب أمين السر جمال العشي، وأعضاء مجلس الغرفة هاني عطا الله، محمد القريماوي ، وائل العارور.

بدوره، أكد أبو راس على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والغرفة التجارية ضمن جهود دعم القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة ودعم البلديات بالمشاريع الاستثمارية حسب الموارد المتاحة للبلديات.

وأشار إلى أن تضافر الجهود المبذولة من قبل الطرفين من شأنه خدمة الصالح العام، وتقديم أكبر قدر من الخدمات للمواطنين كماً وكيفاً.

وناقش وفد الغرفة التجارية مع الوكيل عدد من المشاكل متمثلة بالشوارع الضيقة ووضع بعض من أصحاب المحلات صناديق كبيرة امام محلاتهم وسوق البسطات الذي يقع بجوار مكب النفايات، آملين بإيجاد حلول تخدم الصالح العام.

وأكد على أهمية وضع خطة استراتيجية من خلال عقد لقاءات دورية للخروج برؤية شاملة وواضحة لإيجاد بيئة لإيجاد بيئة استثمارية مشجعة مع القطاع الخاص.