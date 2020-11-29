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مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش حشيش بالوسطى

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:22

مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش حشيش بالوسطى
مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش حشيش بالوسطى

الوسطى- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع الوسطى صباح  امس السبت، مواد مخدرة في مهمة بمحافظة الوسطى وسط قطاع غزة .

وأوضح مدير فرع الوسطى مقدم محمد شاهين أنه تم ضبط 5 فروش حشيش بمنطقة دير البلح خلال مهمة تفتيش لأحد المنازل في المنطقة . 

وأشار المقدم شاهين أنه وردت معلومات لدينا تفيد بوجود مواد مخدرة لدى أحد المروجين ، مبيناً أن المهمة تمت بعد أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات . 

وقال شاهين : " تم التواصل مع النيابة العامة وأخذ إذن لتفتيش منزل المشتبه به (ع .س) ، وإلقاء القبض عليه وبحوزته 5 فروش حشيش . 

وأكد المقدم شاهين أنه تم تحويل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .

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