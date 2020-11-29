مكافحة المخدرات تضبط 5 فروش حشيش بالوسطى

الوسطى- الرأي

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات فرع الوسطى صباح امس السبت، مواد مخدرة في مهمة بمحافظة الوسطى وسط قطاع غزة .



وأوضح مدير فرع الوسطى مقدم محمد شاهين أنه تم ضبط 5 فروش حشيش بمنطقة دير البلح خلال مهمة تفتيش لأحد المنازل في المنطقة .



وأشار المقدم شاهين أنه وردت معلومات لدينا تفيد بوجود مواد مخدرة لدى أحد المروجين ، مبيناً أن المهمة تمت بعد أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات .



وقال شاهين : " تم التواصل مع النيابة العامة وأخذ إذن لتفتيش منزل المشتبه به (ع .س) ، وإلقاء القبض عليه وبحوزته 5 فروش حشيش .



وأكد المقدم شاهين أنه تم تحويل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .