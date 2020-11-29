أبل تسجل براءة اختراع لزجاج يكتشف حدوث الكسر ويحجز لإصلاحه

قدمت أبل براءة اختراع لزجاج السيارة الأمامي الذي يُعلم المالك عند تعرضه للتلف، وتصف براءة اختراع تم الكشف عنها هذا الأسبوع نظامًا يستخدم فيلمًا موصلًا بين طبقتين من الزجاج لمراقبة ما إذا كان هناك ضرر، وفي حين أن معظم السائقين سيلاحظون ما إذا تم كسر جزء من الزجاج الأمامي، ولكن يمكن للنظام المقترح تحديد الكسور والندبات قبل أن تصبح خطيرة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقوم هذا التطبيق بإخطار كمبيوتر سيارتك لحجز موعد في المرآب تلقائيًا، وتشير براءة الاختراع، التي قدمتها شركة أبل في أغسطس ولكن اكتشفها CNET هذا الأسبوع، إلى أن دوائر التحكم يمكن أن ترسل بريدًا إلكترونيًا أو رسالة نصية إلى السائق تنصحه بجدولة الإصلاح.

ويمكنه أيضًا تحديد موعد تلقائيًا دون تدخل من المستخدم أو بعد تأكيد موجز من المستخدم، وإذا كانت سيارتك مركبة مستقلة، فيمكنها أن تقود نفسها لإجراء إصلاحات أثناء نومك.

تسرد براءة الاختراع شركة أبل هذه التفاصيل كمقدم طلب مع مهندسي تصميم منتجات أبل مارتن ميلشر وكريستوفر دي جونز وجيمس آر ويلسون كمخترعين.

وكان وصف طلب براءة اختراع قدمته شركة أبل شاشة "ذاتية الإصلاح" يمكن استخدامها لإصلاح أجهزة iPhone و iPad و Apple Watch المكسورة والأجهزة الأخرى.

وكان التطبيق خفيفًا من حيث التفاصيل، باستثناء أن الشاشة ستستخدم طبقة من المطاط الصناعي، وهي مادة مرنة تعود إلى شكلها الأصلي عند تسخينها.

ومن المحتمل أن تكون حساسة للغاية لاستخدامها في نافذة السيارة، لذلك اتجهت لبراءة اختراع أخري تنبه عن الكسر، وقد يأتي اليوم حيث لا تنبهك سيارتك إلى حدوث صدع في زجاجها الأمامي فحسب، بل تصلحها أيضًا.