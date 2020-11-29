المعلمة البرعي تلقى تفاعلاً عربياً مع مبادرة "حدث تويتر "

غزة- الرأي

شهدت مبادرة " حدث تويتر العرب " الشهرية التي أطلقتها المعلمة إيمان البرعي من غزة، تفاعلاً ومشاركة من معلمين ومعلمات من عدة دول عربية.

وكانت المعلمة إيمان التي تعمل معلمة لغة إنجليزية في مدرسة الفالوجا الثانوية بشمال غزة قد أسست "حدث توتير" وهو عبارة عن عقد لقاء عبر تويتر يناقش قضايا تعليمية، حيث كان في البداية مقتصراً على فلسطين ثم توسع وأصبح يضم 10 دول عربية.

وقالت إيمان:"حدث تويتر هي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي أطلقتها منتصف العام 2020 وتهدف لزيادة الوجود العربي على تويتر، و تحقيق الاستفادة القصوى منه كموقع ثري بالمعرفة و الطريق الأسرع للاندماج مع العالم الخارجي و مواكبة طرق التعليم المستجدة في العالم.

وتضيف:"في كل شهر نطرح قضية تربوية للنقاش و الحوار وتبادل الأفكار عبر صفحة المبادرة على تويتر وفي كل لقاء نستضيف ضيف شرف متخصص حسب موضوع النقاش.

وكانت وزارة التعليم في غزة قد ثمنت مبادرة المعلمة إيمان موضحة أن هذه المبادرة وغيرها من النشاطات النوعية تأتي ضمن توجيهات الوزارة التي تشجع المبادرات و استثمار جميع الأدوات والوسائل الحديثة في إطار تطوير قدرات المعلمين والطلبة والعملية التعليمية.

وفي سياق متصل أشادت وزارة التعليم الأردنية مؤخراً بمبادرة تويتر العرب التي أسستها المعلمة إيمان البرعي .

وكتبت وزارة التعليم الأردنية عبر صفحتها فيسبوك عن مشاركة معلمين أردنيين في هذا الحدث لينضموا إلى مجموعة من المعلمين المبدعين العرب والذين يؤمنون بأهمية التوجه الرقمي للتعليم وضرورة تبادل الخبرات على المستوى العربي والعالمي بين التربويين.

يشار إلى أن المعلمة إيمان البرعي فازت مؤخراً بجائزة ضمن أفضل 100 معلم عالمي، من مؤسسة Green Thinker الدولية في الهند والمهتمة في مجال التعليم الدولي.