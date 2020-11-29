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الداخلية تفتح باب التسجيل للإناث للعمل ضمن كوادرها

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بدورة المستجدات للعمل ضمن كوادر وزارة الداخلية، اعتباراً من صباح اليوم الأحد وحتى مساء السبت 5-12-2020.

وذكرت الهيئة، أنه يجب أن تتوفر في المقدمات الشروط التالية:

أولاً: الشروط العامة:

1- أن تكون المتقدمة فلسطينية الجنسية.

2- أن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير محكومة بجانية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن تكون لائقة صحياً للخدمة العسكرية.

4- أن تجتاز المتقدمة اختبارات اللياقة البدنية، وكشف الهيئة، والاختبارات النفسية.

5- أن تكون قادرة على تحمل أعباء العمل العسكري، والاستعداد للعمل الميداني والمناوبات.

ثانياً: الشروط الخاصة:

1- أن تكون المتقدمة من مواليد ( 01-01-1995 إلى 31-12-2000).

2- ألا يكون زوج المتقدمة موظفاً (حكومة، وكالة غوث).

3- أن تجيد القراءة والكتابة.

4- ألا يقل طول المتقدمة عن 160سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

5- اجتياز الدورة التدريبية شرط أساسي للتعيين.

ثالثاً: إجراءات التسجيل:

1- يتم تعبئة طلبات الالتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة، بدءاً من الساعة 8:00 من صباح يوم الأحد الموافق 29-11-2020، وحتى الساعة 12:00 ليلاً من يوم السبت 05-12-2020، على الرابط: WWW.Oaab.gov.ps

رابعاً: المستندات المطلوبة:

1- صورة عن شهادة الميلاد.

2- صورة عن البطاقة الشخصية.

3- صورة عن آخر مؤهل علمي.

4- صور شخصية مقاس ( 4×6 ) عدد ( 4 ) .

5- سيتم استلام المستندات المطلوبة للمقبولين في وقت لاحق.

خامساً: ملاحظات عامة:

- يتم استبعاد أي أخت (حامل) من التقدم للمسابقة.

- في حال تقدم أكثر من أخت (غير متزوجة) من نفس العائلة في المسابقة سيتم اختيار الأعلى في الدرجات.

- سيتم احتساب درجتين عن كل سنة خدمة بحد أقصي خمس سنوات لموظفات العقود والمتطوعات في الوزارة، المتقدمات للمسابقة.

- سيتم إلحاق المقبولات بدورة تدريبية لمدة شهر ونصف.

- يتم أخد المقبولات برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور.

- يتم تسوية وضع الناجحات وفق المؤهل العلمي بناء على شهادة الثانوية العامة بحد أقصى، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.

- تكون نتائج المسابقة صالحة لمدة عام من تاريخ إعلان المسابقة.

- للمزيد من التواصل الاتصال على الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية 1800131313

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