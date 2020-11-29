الحكم المحلي تناقش استفادة البلديات من المولدات الكهربائية الاحتياطية

غزة- الرأي

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس بمكتبه اجتماعا مع وفد مكون من رؤساء البلديات لمحافظات قطاع غزة ورئيس سلطة الطاقة لمناقشة آلية استفادة البلديات من تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية لديها.

وضم الوفد رئيس سلطة الطاقة م. سمير مطير، رئيس بلدية جباليا م. مازن النجار، رئيس بلدية خانيونس م. علاء الدين البطة، رئيس بلدية رفح م. أنوار الشاعر، النائبان عن رئيس بلدية غزة م. هاشم سكيك، أ. مصطفى قزعاط.

بدوره تحدث وكيل الوزارة م. أحمد أبو راس عن آلية استفادة البلديات من تشغيل المولدات الاحتياطية لديها بما يخدم المواطنين ويغطي جزء من العجز الحاصل في الكهرباء.

وأوضح أبو راس أن مشاركة البلديات في تشغيل المولدات تجارياً سيساعد البلديات على توفير إيرادات لتغطي من تكاليف السولار الازم لتشغيل آبار المياه أكبر عدد ممكن من ساعات التشغيل.

وأكد الوكيل على أهمية اعداد كل بلدية بمحافظات القطاع الخطط التشغيلية اللازمة للمولدات للاستفادة منها بكفاءة عالية.

من جهته، أكد المهندس سمير مطير أن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تسعيان لتغطية جزء من العجز في الكهرباء الازمة من خلال تشجيع القطاع الخاص لأنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء سواء من الطاقة الشمسية او من المولدات الكهربائية.

وأشار بدور وزارة الحكم المحلي في تشجيع وإدارة استغلال البلديات المولدات الاحتياطية لديها.

وناقش الحضور أهمية اشراك القطاع الخاص في القطاعات المهمة للمدينة من أجل توفير أفضل خدمة للموطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحقيق التنمية المستدامة.