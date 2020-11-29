وزارة العمل تفتح المرحلة الثانية من دورة "جواز سفر للنجاح "

غزة-الرأي

افتتحت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني وبالتعاون مع جمعية التمكين الإقتصادي للشباب الفلسطيني، ومركز هيئة المستقبل للتنمية وبالشراكة مع المؤسسة الدولية للشباب عن بعد، دورة جواز سفر للنجاح –المرحلة الثانية.

واستهدف التدريب الذي يأتي ضمن برنامج "شباب مؤهل"، 23 متدربًا من طواقم مراكز التدريب المهني عن طريق استخدام تقنيات التدريب عن بعد، بسبب جائحة كورونا.

وسيكون التدريب على مدار خمسة أيام متتالية، وسيتيح للمتدربين فرصة تبادل الخبرات والمهارات حول منهاج "جواز سفر للنجاح" المتعلق بتنمية المهارات الحياتية.

ويهد هذا المنهاج متكاملا وفعالا للمساهمة في رفع كفاءة المدربين المهنيين وزيادة خبراتهم الشخصية.

وافتتح الجلسة أ.مجدي أبو غالي مدير دائرة شؤون المتدربين والخريجين، بحديثه عن الاستعداد الكامل للوزارة للتعاون مع جمعية التمكين لتنفيذ برنامج "شباب مؤهل"، من خلال مراكز التدريب المهني في قطاع غزة.

وقال أبو غالي :"إن منهاج جواز سفر للنجاح هو منهاج دولي متكامل تم إصداره من قبل المؤسسة الدولية للشباب، ويتم تطبيق هذا البرنامج عالمياً في أكثر من خمسين دولة مختلفة من أجل تبادل الخبرات وتأهيل أفضل للطواقم التدريبية بطريقة مستدامة وقابلة للتطوير".

من جانبها، رحبت سحر عثمان، المدير التنفيذي لجمعية التمكين بالحضور الكريم وقدّمت نبذة حول الجمعية والمشاريع والبرامج المنفذة.

وأكدت عثمان على أن هذا التدريب هو الثاني، للشراكة المثمرة مع وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني في قطاع غزة، مشيره إلى تعاون وجهود الوزارة لإنجاح هذا التدريب يأتي ضمن مشروع "شباب مؤهل".

بدورها ،رحبت نرمين فيالة مديرة برنامج "شباب مؤهل" نيابة عن المؤسسة الدولية للشباب بالشركاء والحضور،مقدمة عرضا حول برامج المؤسسة الدولية للشباب وبرنامج شباب مؤهل على وجه التحديد.

وقالت:" إن فكرة تدريب المدربين عبر تقنيات التدريب عن بعد والذي تحاول المؤسسة الدولية للشباب تعميمه وتنفيذه على مستوى كافة برامجها حول العالم بدأت من قطاع غزة، لتكون هذه التجربة الثانية لتطبيق تقنيات التدريب عن بعد في منهاج جواز سفر للنجاح في غزة".

