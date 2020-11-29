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"هنية": (20) ألف دولار مكافآت أبطال الموسم الكروي الجديد

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:57

غزة- الرأي

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن مكافآت موسم كرة القدم 2020/2021 لأندية المحافظات الجنوبية.

وبلغت قيمة الجوائز المالية حسبما أعلن هنية (20) ألف دولار، ستوزع على الأبطال في نهاية الموسم على النحو التالي: بطل الدوري الممتاز (10) ٱلاف دولار، بطل الدرجة الأولى (5000) دولار، بطل الدرجة الثانية (3000) دولار، بطل الدرجة الثالثة (2000) دولار.


وأكد هنية أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيبقى مساندا للنشاط الرياضي، وتقديم المكافآت والدعم المادي والمعنوي لكافة الاتحادات الرياضية، وقال:" قدمنا وسنواصل الدعم للرياضة، وسنقف إلى جانب الرياضيين في كافة الظروف لنتجاوز معا كل العقبات، ونحافظ على المنظومة الرياضية مستقرة ومتطورة".


يذكر أن دوري الدرجتين الممتازة والأولى لكرة القدم انطلق يوم الجمعة الماضي، في ظل إجراءات الوقاية من وباء كورونا ووفقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية.

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