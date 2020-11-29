"هنية": (20) ألف دولار مكافٱت أبطال الموسم الكروي الجديد

غزة- الرأي

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة عن مكافٱت موسم كرة القدم 2020/2021 لأندية المحافظات الجنوبية.

وبلغت قيمة الجوائز المالية حسبما أعلن هنية (20) ألف دولار، ستوزع على الأبطال في نهاية الموسم على النحو التالي: بطل الدوري الممتاز (10) ٱلاف دولار، بطل الدرجة الأولى (5000) دولار، بطل الدرجة الثانية (3000) دولار، بطل الدرجة الثالثة (2000) دولار.



وأكد هنية أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيبقى مساندا للنشاط الرياضي، وتقديم المكافٱت والدعم المادي والمعنوي لكافة الاتحادات الرياضية، وقال:" قدمنا وسنواصل الدعم للرياضة، وسنقف إلى جانب الرياضيين في كافة الظروف لنتجاوز معا كل العقبات، ونحافظ على المنظومة الرياضية مستقرة ومتطورة".



يذكر أن دوري الدرجتين الممتازة والأولى لكرة القدم انطلق يوم الجمعة الماضي، في ظل إجراءات الوقاية من وباء كورونا ووفقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة الداخلية.