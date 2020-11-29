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العمل تستقبل وفدًا من الجمعية التعاونية للتأمين والإدخار

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:16

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غزة-الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني وفدًا من الجمعية التعاونية للتأمين والإدخار؛ وذلك لمناقشة أوضاع الجمعية المختلفة.
وناقش مدير عام الهيئة أ.نبيل المبحوح أوضاع الجمعية المالية والإدارية والتجهيز لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وإجراء الانتخابات وتسوية عضويات أعضاء الجمعية.
وشارك في جلسة النقاش أ.علاء الميناوي مدير التنظيم والإرشاد التعاوني، وعن حضر عن الجمعية كلا من د.زياد الدماغ، وم.كايد جربوع، م.زكي مدوخ.
والجدير بالذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.
كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.
وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.
 

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