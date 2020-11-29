"المجلس الأعلى للرياضة" يطرح مناقصة تجهيز صالة سعد صايل "بالباركيه"

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للرياضة عن طرح مناقصة تجهيز صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة بأرضية "الباركيه"، ضمن المشاريع الممولة من المجلس الأعلى لتطوير البنية التحتية، وكان عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة كشف قبل أيام عن انطلاق المرحلة الرابعة لتطوير البنية التحتية في المنشآت الرياضية بمحافظات غزة بقيمة (100) ألف دولار.

وتبلغ مساحة أرضية الملعب المغطاة بالباركيه (900) متر مربع، وأعلنت وزارة المالية طرح المناقصة الأسبوع الماضي، على أن يكون غدا الاثنين موعداً نهائيا للتقدم للعطاء من الشركات.

يذكر أن مشاريع تطوير البنية التحتية في الأندية والصالات والملاعب الرياضية برعاية المجلس الأعلى للرياضة منذ بداية العام بلغت (1.275.000) دولار.

ومن الجدير بالذكر أن صالة سعد صايل تمثل الصالة الرئيسية في محافظات غزة التي تستقبل مباريات الدوري في ألعاب كرة الطائرة والسلة واليد، وبطولات كرة القدم الخماسية، عدا عن الاحتفالات والبطولات الألعاب الأخرى.