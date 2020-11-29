الأدلة الجنائية برفح تُنجز قضية سرقة بعد مقارنة ومضاهاة البصمات

رفح- الرأي

كشف قسم البصمات في المعمل الجنائي التابع للإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، عن قضية سرقة أموال من أحد المخابز في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وكشف النقاب عن السارق فيها.



وقال الرائد محمود عاشور مدير دائرة الأدلة الجنائية برفح :" إن أفراد القسم توجهوا إلى مكان الواقعة للمعاينة والبحث، وذلك بعد تلقي إشارة تفيد بوجود حادثة سرقة أموال من داخل أحد المخابز".



وأضاف عاشور أن القسم تعامل مع بصمات مرفوعة من مسرح الجريمة الخاص في قضية السرقة، ونجح خلالها الفريق الفني في رفع عدد من البصمات في المكان".





وأوضح الرائد عاشور أنه تم مقارنة ومضاهاة البصمات مع أحد المشتبه بهم وهو أحد العاملين في المخبز، مبيّنا وجود تطابق في البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة وتعود إلى المواطن "أ.د" .





وأشار الرائد عاشور إلى أنه تم إعداد تقرير فني بذلك ورفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة في القضية.