الشرطة البحرية بخان يونس تُساعد صياداً في إخماد حريقٍ بقاربه

خان يونس- الرأي

ساعدت طواقم الشرطة البحرية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، أحد الصيادين بعد اشتعال النيران في قاربه المستخدم للإضاءة داخل البحر.



وقالت الشرطة البحرية :" إنّ النيران اشتعلت في قارب الصياد نتيجةَ لحدوث ماس كهربائي بوجود ماتور تشغيل, أدى إلى اشتعال القارب".



وأوضحت الشرطة البحرية أن طواقمها هرعت على الفور إلى إطفاء الحريق الواقع برفقة الصيادين، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقدرات وممتلكات على متن القارب.



يُذكر أن الشرطة البحرية تقدم خدماتها للصيادين بشكل يومي ودوري في تأمين ممتلكاتهم داخل مراسي الصيادين في جميع المحافظات.