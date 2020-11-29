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شرطة الوسطى تلتقي بممثلي فصائل العمل الوطني والاسلامي

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:37

شرطة الوسطى تلتقي بممثلي فصائل العمل الوطني والاسلامي
شرطة الوسطى تلتقي بممثلي فصائل العمل الوطني والاسلامي

الوسطى- الرأي

 التقى العميد إياد سلمان مدير شرطة المحافظة الوسطى، والمقدم جمال الخطيب مسؤول التنسيق الفصائلي في المحافظة الوسطى،  بممثلي فصائل العمل الوطني والاسلامي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الشرطة والفصائل واطلاعهم على آخر المستجدات بخصوص إجراءات شرطة المحافظة الوسطى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد العميد سلمان مدير شرطة المحافظة الوسطى:" على ضرورة تعاون جميع مكونات المجتمع المحلي بما فيها الفصائل لنشر الوعي وثقافة اتخاذ اجراءات السلامة والوقاية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف العميد سلمان" أن كافة مكونات الشرطة في محافظة الوسطى تعمل شكل دؤوب مع جميع فئات المجتمع وذلك لإدراكها بأن المسؤولية مشتركة في مواجهة خطر تفشي هذا الوباء".

وأعرب العميد سلمان عن أمله في أن تتكاتف جميع الجهود من هيئات ومؤسسات مجتمع محلي ومدني وكافة مكونات شعبنا وفصائله مع الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لاسيما وزارتي الصحة والداخلية في مواجهة هذه الجائحة .

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