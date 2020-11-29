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التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2020

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:54

التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2020
التنمية البشرية بالصحة تعقد امتحانات مزاولة المهنة دور نوفمبر 2020

غزة- الرأي

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بعقد امتحانات مزاولة مهنة دور نوفمبر 2020 في جميع التخصصات الصحية.
وأكد مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة خلال تفقده الامتحان انه تم عقد الامتحانات وسط إجراءات وقائية مشددة في ظل جائحة كورونا، تم اتخاذها حرصا على سلامة المتقدمين وسلامة الجمهور، لافتا إلى انه تم الالتزام بإجراءات التباعد بين المتقدمين داخل قاعات الامتحانات.
وتابع د. العبادلة أنه تم تعليق تنفيذ جميع الدورات داخل الإدارة لحين الانتهاء من اجراء امتحانات مزاولة المهنة منعاً من الاكتظاظ والتجمهر داخل المكان متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.
هذا وعقد في اليوم الأول تخصص دبلوم التمريض حيث تقدم للامتحان ما يزيد عن 70 متقدماً وتعقد الامتحانات لمدة أسبوع في 17 تخصصاً صحياً

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