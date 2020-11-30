وكالة الرأي الفلسطينية مواعيد انتخابات اتحادات ألعاب القوى و الطاولة واليد وكالة الرأي الفلسطينية تعطل خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لشمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية اختتام الجولة الأولى للدوري الممتاز خدمات رفح يفوز على الهلال وكالة الرأي الفلسطينية سنغافورية تنجب طفلًا يحمل أجسامًا مضادة لفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية عالِم فلسطيني يساهم في تطوير لقاح " فايزر" ضد فايروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية جرافات الاحتلال تهدم درجاً يؤدي للمقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية 3 حالات وفاة بفيروس كورونا في طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية إعدام أكثر من 10000 ديك رومي بانجلترا بسبب انفلونزا الطيور وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تظهر أعراض كورونا على الأطفال وقت المسحة فقط؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

براءة اختراع لهواوي.. قياس درجة حرارة الجسم بواسطة الهاتف

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:36

براءة اختراع لهواوي.. قياس درجة حرارة الجسم بواسطة الهاتف
براءة اختراع لهواوي.. قياس درجة حرارة الجسم بواسطة الهاتف

سجلت شركة "هواوي" الصينية براءة اختراع جديدة، تتعلق بقياس درجة حرارة الأجسام بواسطة الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع "فوربس" إن براءة الاختراع هذه تأتي في وقت مناسب للغاية، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا متوفرة في أحدث هواتف الشركة.

وتقدم العملاق الصيني بطلب تسجيل براءة الاختراع هذه يوم 31 مارس الماضي، وتحمل عنوان "Graphical User Interface for Temperature Measurement and Display Results"، أي "واجهة مستخدم تخطيطية لقياس درجة الحرارة وعرض النتائج".

وتعتبر درجة الحرارة في جسم الإنسان من المؤشرات البارزة التي تشير إلى إمكانية إصابته بفيروس كورونا. وتعمل كل المرافق حاليا على قياس درجة الحرارة قبل السماح للناس بدخولها.

وذكر فوربس: "سيكون بإمكانك التحقيق من درجة حرارتك في أقل من ثانية باستخدام الهاتف الجديد لهواوي، ميت 40 آر إس بورشيه ديزاين".

وتقول هواوي إن مستشعر قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء موجود في الكاميرا الخلفية للهاتف.

وتابعت: "أثناء الاستخدام، يمكنك ببساطة حمله على معصمك أو جبهتك وسيقوم بحساب درجة الحرارة على الفور. يمكنه قياس درجة حرارة الأشخاص والأشياء".

وكان عدد من الأشخاص اكتشفوا هذه الخاصية بمفردهم، إلا أن براءة الاختراع لم تظهر إلا خلال الساعات القليلة الماضية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟