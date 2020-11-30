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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:25

الضفة الغربية - الرأي

شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية تركزت في رام الله والقدس، فيما أصيب شاب من الجلزون في مواجهات البيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اليات الاحتلال اقتحمت قرية قراوة بني زيد، واعتقلت الشابين عمر رجا و نور الدين من منزليهما.

وداهمت دوريات الاحتلال محيط بلدتي كفر عين والنبي صالح غربي رام الله. فيما اقتحمت دوريات الاحتلال حي ام الشرايط أيضا.

وفي جنين، اعتقلت قوة للاحتلال الشابين سائد ابو عبيد و حمادة ابو عبيد.

وأصيب الليلة الماضية، الفتى أمير دولة الجليس (16 عاما) برصاصة بالصدر في المواجهات التي اندلعت امس قرب مستوطنة "بساجوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة، ووضعه الصحي حرج.

واعتقلت قوات الاحتلال ليلا خمسة شبّان خلال تشييع جثمان الشهيد نور شقير في القدس المحتلة، بينهم الشاب ايهاب اياد شقير ابن عم الشهيد بحجة رفع أعلام فلسطينية وتجاوز العدد المسموح في عملية التشييع.

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