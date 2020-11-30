اختتام الجولة الأولى للدوري الممتاز خدمات رفح يفوز على الهلال

استهل نادي خدمات رفح حامل لقب الدوري مشواره في بطولة الدوري العام الممتاز بالفوز على ضيفه الهلال، بالنتيجة 4-2، على ملعب رفح البلدي، وذلك ضمن ختام منافسات الجولة الأولى، للموسم الكروي 2020-2021. تقدم خدمات رفح عبر محمد أبو عودة في الدقيقة 7، وتعادل للهلال عبد الرحمن عوض بعد دقيقتين في الدقيقة9 ، وتقدم من جديد رفح بواسطة يسار الصباحين في الدقيقة 13، وأضاف معتز النحال الهدف الثالث في الدقيقة 34 والهدف الرابع من ركلة جزاء د94، بينما كان الهلال قلص الفارق عبر محمد الملفوح في الدقيقة6، دون أن يتمكن من مواصلة هدفه في التعادل، وليحقق البطل أول 3 نقاط في الدوري.

حكم اللقاء: خالد أبو الخير للساحة، وساعده محمد السدودي، ومحمد الغول، وخالد الشيخ خليل رابعاً.

التفاح

شباب خان يونس

وعلى ملعب فلسطين الوزاري، احتكم ناديا التفاح وشباب خان يونس للتعادل بنتيجة 1-1، ليحصل كل فريق على نقطة ثمينة، خاصة القادم الجديد التفاح. تقدم خالد القوقا لشباب خان يونس في الدقيقة53، ورد عليه التفاح بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة70، عبر صادق لولو.

حكم اللقاء: محمد أبو شهلا للساحة، وساعده محمد خطاب، وفادي السمهوري، وحازم الصوفي رابعاً.

الشجاعية

شباب جباليا

وعلى ملعب اليرموك، ارتضى اتحاد الشجاعية وشباب جباليا بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1، تقدم محمد عبيد من ركلة جزاء لشباب جباليا نتيجة خطأ من أحد المدافعين في الدقيقة 10، ورد الشجاعية من ركلة جزاء أخرى سددها قائد الفريق علاء عطية في الدقيقة 16. وعانى شباب جباليا، من غياب عبد الله عكاشة, بينما اصابة محمد أبو ريالة ومصطفى شاهين حالت دون مشاركتهما، وكذلك تغيب أحمد عميرة لإجرائه عملية جراحية.

حكم اللقاء: محمود أبو مصطفى للساحة، وساعده مروان خطاب، وعبد الله زقوت، وسامح القصاص رابعاً.

مباريات الأحد

تفتتح عصر اليوم الأحد لقاءات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى، ويلتقي المجمع الإسلامي والأهلي الفلسطيني على ملعب فلسطين الوزاري، ويغيب عن المجمع عبد الرحمن عودة ومحمود مقداد، وعن الأهلي هيثم الشريف، ويلتقي خدمات النصيرات والأقصى على ملعب الشهيد محمد، ويفتقد النصيرات للاعبين يوسف داوود، وعلاء إسماعيل، ومحمد أبو يوسف. وتختتم المباريات بمواجهة بيت حانون الأهلي وشباب الزوايدة، ويغيب عن الأول مهاجمه خالد دادر.