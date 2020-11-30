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مواعيد انتخابات اتحادات ألعاب القوى و الطاولة واليد

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:36

مواعيد انتخابات اتحادات ألعاب القوى و الطاولة واليد
مواعيد انتخابات اتحادات ألعاب القوى و الطاولة واليد

أعلنت لجنة انتخابات اتحاد كرة الطاولة، عن القائمة النهائية المرشحة للمكتب التنفيذي في الدورة المقبلة حتى 2024، والتي ستجري في الرابع من الشهر المقبل، وتضم: محمد الدلو، وعز الدين كلبونه، رئاسة اتحاد, وأديب ابو غزال، وياسر إسليم، ورضوان الشريف، وأماني دروزه، وأحمد النتشة، ومراد عويس، ووجدي الوحيدي لعضوية الاتحاد, وعلاء ندى مرشح وزارة التربية والتعليم.

وأفاد ياسين الرازم رئيس لجنة الانتخابات أنه من المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية بتاريخ 4/12/2020، عند الساعة العاشرة صباحاً، في مقري اللجنة الأولمبية الفلسطينية في البيرة وغزة.

كانت لجنة الانتخابات قررت إرجاء موعد انتخابات اتحادات ألعاب القوى، والطائرة، والطاولة، وكرة اليد، بسبب قرار الحكومة إغلاق محافظات الضفة الغربية يومي الجمعة والسبت لانتشار فيروس كورونا. وتقرر أن تجري انتخابات ألعاب القوى والطاولة واليد في الثالث من الشهر المقبل، الساعة الحادية عشرة صباحاً، والطائرة في السادس من الشهر الجاري، وفق الاماكن المحددة.

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