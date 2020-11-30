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أرسنال يسقط بثنائية في عقر داره أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنكليزي

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:38

أرسنال يسقط بثنائية في عقر داره أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنكليزي
أرسنال يسقط بثنائية في عقر داره أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنكليزي

واصل أرسنال ترنحه ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما خسر 1 / 2 أمام ضيفه وولفرهامبتون اليوم الأحد في المرحلة العاشرة من عمر المسابقة. 

تجمد رصيد أرسنال، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، ولم يفز سوى في مباراة واحدة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر. 

في المقابل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بخسارته أمام ليستر سيتي وتعادله مع ساوثهامبتون، إلى 17 نقطة في المركز السابع. 

وبادر وولفرهامبتون بالتسجيل عبر لاعبه البرتغالي بيدرو نيتو في الدقيقة 27، لكن سرعان ما تعادل البرازيلي غابرييل لمصلحة أرسنال في الدقيقة .31 

وأعاد البرتغالي دانييل بودينسي التقدم من جديد لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 42، ليمنح اللاعب البرتغالي الفوز الأول للفريق الملقب بـ(الذئاب) على أرسنال في ملعبه بالدوري الإنكليزي منذ عام 1979 .

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