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رئيس الإدارة العامة للوعظ والإرشاد بالأوقاف

"عويضة": إغلاق المساجد في غزة وفتحها يتم بتشاور العلماء

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:47

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غزة- الرأي

أكد رئيس الإدارة العامة للوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وليد عويضة، أن قرار فتح المساجد وإغلاقها يتم بعد تشاور مجلس الاجتهاد الفقهي، مشيراً إلى تحويل ممارسة الأنشطة الدينية إلى أنشطة إلكترونية كما هو معمول مع التعلم عن بعد.

وبين عويضة خلال برنامج " أروقة الوزارات" التي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أن مجلس الاجتهاد الفقهي يضم اعدد من العلماء المختصين بأمور الإفتاء ورابطة علماء فلسطين، وكل من له علاقة بأمور الإفتاء، مشيرا أن المجلس اتخذ جملة من الإجراءات كان أبرزها فتح المساجد للصلاة فيها وأداء صلاة الجمعة مع سماع الخطبة، وتحديد من يستثنى من حضور صلاة الجماعة كالمرضى وكبار السن والأطفال.

ونوه أن خطبة الجمعة يتم تحديد عنوانها في وزارته بين مختصين وعارفين بالشأن العام، ويتم تعميم العنوان إلزاميا دون تحديد محتوى معين، وذلك يعود إلى تفرّد الخطيب بالإلقاء والخطابة.

وأضاف:" تشهد المرحلة الحالية أوضاعاً استثنائية بعد تجاوز جائحة كرورنا كل الخطوط الحمراء داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ما أوعز بإيقاف وتجميد الأنشطة الدينية المقامة داخل دور العبادة، عدا عن فتح المساجد للصلاة فقط بعيدة عن إقامة الأنشطة المعتادة".

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