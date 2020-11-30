"الدهشان": الأقسام الإلكترونية هي الدعم اللوجستي للأوقاف

غزة- الرأي

قال مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الأوقاف نائل الدهشان إن وزارته خصصت قسما لا بأس به لحوسبة العمل الحكومي الديني، وذلك لتطوير الأداء الفعلي المتعلق بخدمات الوزارة، سواء بينها وبين مثيلاتها من الوزارات أو بينها وبين المجتمع المحلي الذي لا ينفك عن مهام وخدمات الأوقاف.

وبين الدهشان خلال برنامج "أروقة الوزارات" الذي يعده ويقدمه المكتب الإعلامي الحكومي، أن وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات حولت العمل الإداري الروتيني من ورقي، إلى عمل إلكتروني محوسب دقيق ومنظم وواضح يختصر الوقت والجهد بين خمس محافظات تتوزع داخل مديريات وزارة الأوقاف.

وأوضح أن أقسام البرمجة والحاسوب أعدت تطبيقيين لـ"موبايل"، الأول خاص بالخطباء والوعاظ والتطبيق الثاني خاص بالتحفيظ تحت عنوان "بيوت مطمئنة"، مشيراً إلى أن هناك عشرون برنامج اًعلى شكل خدمات إلكترونية خاص بكل إدارة تعمل داخل الوزارة.

وفيما يخص الإحصاء والمعلومات، فإن الدهشان قال إن كتاب الأوقاف يتم إصداره بجهد دائرة الإحصاء، حيث تم إصداره على مدار عاميين ماضيين"2018" و"2019" بالأرقام والمؤشرات التي توضح إلى أين تتجه الوزارة وإلى أي حد تحقق أهدافها المرسومة سنويا.