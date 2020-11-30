العناية المركزة بالإندونيسي تنجح في إنقاذ شابة لابتلاعها عقاقير خطرة

غزة- الرأي

نجحت الطواقم الطبية في العناية المركزة بالمستشفى الاندونيسي، من إنقاذ حياة شابة عشرينية من الموت المحقق، نتيجة ابتلاعها عقاقير طبية خطرة ليس لها مضادات علاج.

وحول الحالة، تحدث رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى الاندونيسي الدكتور مدحت أبو طبنجة قائلا" الحالة وصلت قسم الطوارئ محولة من مستشفى بيت حانون فاقدة للوعي، ونسبة الأكسجين في الدم متدنية جداً مع حموضة عالية في الدم لا تتناسب مع الحياة أدخلت على أثرها العناية المركزة".

وأوضح أنه بسبب استمرار هبوط الدورة الدموية وضغط الدم اتم اتخاذ قرار بوضع المريضة على جهاز غسيل الكلى لفلترة بلازما الدم، مشيراً أن الحالة استمرت لمدة 20 ساعة متواصلة على جهاز غسيل الكلى، إلى أن بدأت الفحوصات تشير إلى تحسن في حالتها ولكن بشكل بطيء، بعدها وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي مع إعطائها الأدوية اللازمة والمناسبة ، وبعد 48 ساعة من المتابعة والعلاج المكثف تحسنت الحالة، وتم تحويلها بعد ذلك لقسم الباطنة لاستكمال العلاج، مؤكداً بأن الحالة كانت شبه ميتة، مضيفا لكن رغم ذلك لم نيأس وقدمنا لها عدة حلول والحمد لله نجحنا في إنقاذ حياتها.

واستطاعت العناية المركزة بالمستشفى في الفترة الأخيرة من إنقاذ حياة العديد من الحالات المستعصية كانت تصلها تباعاً، ومنها حالتين من الحالات المصابة بفيروس "كوفيد19 " المستجد لتثبت الكوادر العاملة بأن لديها القدرة في التعامل مع كافة الحالات بدقة وحرفية عالية.