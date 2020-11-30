"قسم الأسرة" بالشرطة يشارك في ورشة عمل لحماية النساء من العنف

غزة- الرأي

شارك قسم الأسرة والطفولة في وحدة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في ورشة عمل حوارية بعنوان" واقع خدمات الوقاية والحماية من العنف للنساء والفتيات ذوات الاعاقة" بالتعاون مع جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة وبرعايةٍ من شبكة مرصد.



وافتتح أ. فراس جابر عضو مجلس ادارة جمعية نجوم الأمل الورشة بعرض ورقة السياسات حول واقع خدمات الوقاية والحماية من العنف للنساء والفتيات ذوات الاعاقة, وذلك عبر تطبيق الزوم المباشر من الضفة الغربية.



وخلال كلمةٍ لها أكدت المقدم مريم الناعوق رئيس قسم الأسرة والطفولة:" على ضرورة توفير مكان إيواء مؤهل لاستقبال الفتيات والنساء المُعنّفات من ذوات الاعاقة، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة لهم".



وأوضحت الناعوق خلال حديثها عن دور قسم الأسرة والطفولة, كيفية استقبال القضايا من النساء والفتيات من ذوات الإعاقة وعن كيفية تحويل قضاياهم إلى الجهات المختصة من الوزارات والمؤسسات والجمعيات وذلك لتقديم أفضل خدمة لهذه الشريحة.



وتخلل اللقاء طرح العديد من النقاشات والرد على الاستفسارات المتعلقة بتجويد الخدمة المُقدمة إلى شريحة الفتيات والنساء المعنفات وخاصة ذوات الإعاقة.



بدوره أثنى د. إياد الكرنز المدير التنفيذي لجمعية نجوم الأمل بغزة على الدور الذي يقوم به قسم الأسرة والطفولة في الشرطة وحل الإشكاليات والقضايا الاجتماعية عبر تظافر جهودهم مع مؤسسات المجتمع المحلي ذات العلاقة .