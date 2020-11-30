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بلدية خان يونس تطلع مسئولي القطاع الحكومي على مشاريع البلدية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 10:57

بلدية خان يونس تطلع مسئولي القطاع الحكومي على مشاريع البلدية
بلدية خان يونس تطلع مسئولي القطاع الحكومي على مشاريع البلدية

خان يونس- الرأي

نظّمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة جولة ميدانية لمجموعة من مسئولي القطاع الحكومي في غزة لاطلاعهم على أهم المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والنفايات الصلبة، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وبرنامج (UNDP) ومجلس الخدمات المشترك.
وشارك في الجولة نائب رئيس الوزراء السابق م. زياد الظاظا، ووزير الحكم المحلي السابق أ. محمـد الفرا، ورئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، والمستشار الهندسي لمجلس الخدمات المشترك م. يحيى الأسطل، والمدير التنفيذي للمجلس د. علي برهوم، ومجموعة من رؤساء البلديات بالمحافظة، حيث شملت الجولة زيارة مشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي، وأحواض الترشيح للمياه العادمة، ومكب النفايات الصلبة، وجميعهم في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس.
وخلال الجولة بيّن م. البطة أهمية الاطلاع على أبرز المشاريع الحيوية لمدينة خان يونس والتي نفذت بالتعاون مع الشركاء والممولين لتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين بالرغم من الظروف الراهنة وتفاقم الأزمات الإنسانية التي حلت بأبناء شعبنا في قطاع غزة سيما في ظل جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا جراء الوباء واستمرار الحصار.
وأكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تسعى لتأمين استمرارية خدماتها الأساسية كالمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والبيئة وغيرها للتخفيف من المعاناة القائمة.
وقدم م. البطة شرحًا موسعًا عن المشاريع التي تمت زيارتها وأهميتها في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن إدارة البلدية بصدد تنفيذ المزيد من المشاريع التي تساعد على تطوير خدمات البلدية، مثنيًا على الدور الكبير الذي تم من خلال المهندس الظاظا والوزير الفرا في المساعدة بتوفير قطعة الأرض الخاصة بمحطة المعالجة وتذليل كل العقبات لإنطلاق العمل.
 

بلدية خان يونس تطلع مسئولي القطاع الحكومي على مشاريع البلدية 129018777_3523826687705852_5239896820673016932_o 128318875_3523826564372531_1635621873267109869_o
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