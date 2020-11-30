بلديتي خان يونس والمغراقة يبحثان التعاون المشترك

خان يونس- الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة ، مع نظيره رئيس بلدية المغراقة أ. نضال أبو كميل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة مساحات التعاون المشترك بما يخدم توجهات البلديتين في تطوير واقع الخدمات المقدمة للسكان والتخفيف من حدة الظروف الراهنة.

وكان م. البطة، قد التقى مؤخرًا نظيره أبو كميل بحضور مدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، وذلك في إطار الاجتماعات المختلفة التي تعقدها بلديات القطاع لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على متانة العلاقات التي تربط بلديات القطاع، داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود المبذولة بما يعود بالنفع على المواطنين، إلى جانب تأمين استمرارية الخدمات المختلفة سيما وأن المواطن -متلقي الخدمة- يعد الشريك الأساسي، مشيرًا إلى أن بلدية خان يونس انتهجت مبدأ الشراكة المجتمعية في كافة مشاريعها التنموية والاستراتيجية وكان للنخب المجتمعية ولجان الأحياء وممثلي المجتمع المحلي والمواطنين أنفسهم الدور البارز في اختيار مشاريع خطة التنمية عبر تحديد أولويات السكان واحتياجاتهم خلال فترة تنفيذ الخطة التي تمتد لثلاث سنوات.

وتطرق البطة إلى مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الناجحة التي نفذتها البلدية خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها فتح الشوارع الالتفافية وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وتنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة وتصريف مياه الأمطار وحفر الآبار، بالإضافة إلى تطوير الملاعب الرئيسية ودعم الأندية وقطاعي الشباب والمرأة وكذلك موائمة الطرق لذوي الاعاقة لمساعدتهم في الانخراط بالمجتمع.

ومن جانبه أكد أبو كميل على أهمية تعزيز التعاون مع البلديات في المجالات المشتركة بهدف تبادل الخبرات وتطوير المرافق الخدماتية وصولاً إلى تحقيق الخدمات الأفضل للمواطنين ، مشددًا على أهمية العمل المشترك وتكامل الجهود مع بلدية خان يونس وعقد المزيد من اللقاءات التي تساهم في تعزيز العلاقات وتخطي الصعوبات الميدانية بما يحقق مصلحة المواطنين.

