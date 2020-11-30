الطالب "الحاج" يمثل فلسطين في المخيم الكشفي العربي الافتراضي

الوسطى- الرأي

قالت مديرية التربية والتعليم بالوسطى،إن الطالب الكشاف المتقدم صلاح الدين عماد الحاج، من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين، بمديرية الوسطى شارك برفقة مجموعة من كشافة ومرشدات فلسطين في المخيم الكشفي العربي البيئي الافتراضي الأول 29-30 نوفمبر 2020 عبر الزوم كممثلين عن الكشافة الفلسطينية.

وافتتح المخيم الساعة الخامسة من مساء الأحد في حفل رائع بحضور العديد من قادة الجمعيات الكشفية العربية ومدير الإقليم الكشفي العربي الدكتور عمرو حمدي، ويهدف هذا المخيم إلى بناء قدرات الكشافين العرب ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم والإسهام في إعداد وبناء جيل كشفي بيئي مسؤول لديه القدرة على إطلاق المبادرات البيئية وتنفيذها على أرض الواقع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مناصرة قضايا البيئة التي تواجهها مجتمعاتهم.

ويعتبر الحاج من الكشافين المتقدمين المميزين على صعيد فرقته الكشفية المدرسية، وكذلك على صعيد الأنشطة الكشفية المركزية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالوسطى.