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المبـــاحث العامة تُنجز قضيتي سطو وسرقة بقيمة "8500 " دولار

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:37

المبـــاحث العامة تُنجز قضيتي سطو وسرقة بقيمة "8500 " دولار
المبـــاحث العامة تُنجز قضيتي سطو وسرقة بقيمة

الوسطى- الرأي

 أنجزت المباحث العامة –  قسم مباحث النصيرات في المحافظة الوسطى، عدداً من التكليفات الواردة من النيابة العامة، والتي مفادها إلقاء القبض على المدعو(م.غ ) من سكان منطقة غرب النصيرات، والتي صدرت بحقه العديد من مذكرات إلقاء القبض .

وقال الرائد محمد داوود رئيس قسم مباحث النصيرات :" أنه فور تلقي التكليفات، تم مباشرة التحريات والبحث حول المدعو (م.غ ) والذي تبين أنه من أصحاب السوابق والعود الإجرامي ".

وأضاف الرائد داوود، أنه وبعد إلقاء القبض على المدعو والتحقيق الشفوي معه أقر بقيامه بعدة سرقات، أبرزها، سرقة دراجة نارية من نوع قيمتها 3000 دولار، من منزل المواطن (م. د) من سكان المخيم الجديد في النصيرات، بالإضافة إلى إقراره بسرقة ماتور مياه، وعدد من الجوالات الحديثة، ومسدس، وبعض الأغراض الأخرى تُقدر بقيمة 2500 دولار من خلال دخوله على بيوت المواطنين في ذات المخيم وسرقة ما فيها من أغراض.

ولفت الرائد داوود إلى أن تم إحالة المذكور وملف القضية والدراجة النارية المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

في سياق منفصل، كشفت المباحث العامة بمحافظة رفح واقعة السطو على "فيلا" وتخريبها وسرقة محتوياتها بلغت قيمة المسروقات "3000" دولار أمريكي، بعد وورد شكوى إلى القسم عن قيام مجهولين بالسطو على فيلا المواطن "س.ش" وسرقة محتوياتها .

وقال النقيب بلال عوض الله رئيس قسم التحري في مباحث رفح " إن قسم التحري توجه لمكان الواقعة لجمع المعلومات والاستدلالات حول مرتكبيها ،لافتاً إلى أن التحريات توصلت إلى الاشتباه بكل من المدعو "م.م" والمدعو "ص.ك" .

وأضاف النقيب عوض الله أنه تم استدعاء المشتبه بهما حسب الأصول القانونية، وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة المحصلة من التحريات، موكداً قيامهما بالاعتراف بما نسب إليهما من السرقة والإتلاف .

ولفت النقيب عوض الله إلى أنه تم ضبط المسروقات وإحالتها مع المشتبه بهما إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما .

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