الاقتصاد تنظم جولات على المصانع والمنشآت بخانيونس ورفح

خان يونس- الرأي

نظمت دائرة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني، جولات ميدانية على المنشآت الصناعية والمخابز ومصانع الحلوى في محافظتي خانيونس ورفح.

وركزت الجولات على متابعة اجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية والغير مرخصة وحثهم على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية.

وتابعت الدائرة الشكاوى لدى المصانع والعقبات التي يعيشونها، وإعطاؤهم بعض التعليمات والارشادات الفنية الخاصة بوحدات التعبئة وخطوط الانتاج والمواد الخام وبطاقات البيان الخاصة بالمنتجات.

ودعت الدائرة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حسب المواصفات الفلسطينية، وبالتعليمات بشكل مستمر في ظل اشتداد جائحة كورونا.

وفي نهاية الجولات تم التأكيد على دور وأهمية الصناعات الفلسطينية في حماية ودعم المنتج المحلي.

