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الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شركة "أوريدو فلسطين"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:33

الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شركة "أوريدو فلسطين"
الحكم المحلي تعزز تعاونها مع شركة

غزة- الرأي

ناقش  وكيل وزارة الحكم المحلي م.أحمد أبو راس،  مع وفدٍ من شركة أوريدو Ooredo فلسطين بقطاع غزة، العديد من القضايا الهامة في سبيل تحقيق التعاون المشترك وتطوير العلاقة فيما بينهم.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب وكيل وزارة الحكم المحلي م. أحمد أبو راس، لتهنئته بالمنصب الجديد.

وضم الوفد الرئيس التجاري التنفيذي في شركة Ooredo فلسطين هيثم أبو شعبان، ومدير العمليات الهندسية إبراهيم العكلوك، مشرف الموارد البشرية ماجد سابا، مدير المعارض بغزة أحمد مهاني.

ورحب وكيل وزارة الحكم المحلي بالحضور، وشكرهم على دورهم الهام في أهمية التعاون المشترك بين الحكومة والشركات الخاصة لمواجهة التحديات التي تعاني منها الهيئات المحلية.

وناقش الطرفان الجهود التي يمكن أن تُبذل من أجل تطوير العلاقة وتعزيزها بين الشركة والوزارة مؤكدين على أهمية تحقيق الإنجازات بشكل ملموس على أرض الواقع، واستعداد الشركة المساهمة في مجال تنمية الكوادر البشرية لدى الوزارة.

وأكدوا عل أهمية تعزيز التعاون المشترك من خلال الوصول لصيغة معينة تخدم الطرفين في تحقيق المصلحة المشتركة والتنمية المستدامة.

وثمن الرئيس التنفيذي في شركة Oored  هيثم أبو شعبان  الجهود المبذولة من قبل وزارة الحكم المحلي للوصول لأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، أكد أبو راس على أهمية دور وزارة الحكم المحلي والشركات الخاصة في تسيير أمور متطلبات الهيئات المحلية والوزارة ، وأبدى ترحيبا باقتراحاتهم.

كما استعرض أبو راس أهم المشاريع التي نفذتها وزارة الحكم المحلي مؤخرًا والمشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن من قبل الهيئات المحلية؛ مشيرا الى ضرورة تنسيق الجهود بين الشركة والوزارة وتوزيع المهام لعدم تداخلها في سبيل تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين. 

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