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بالتعاون مع جمعية الخريجات الفلسطينية

تعليم شمال غزة تفتتح دورة احتراف برنامجي "الوورد" و"البوربوينت" لأغراض تعليمية

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:37

تعليم شمال غزة تفتتح دورة احتراف برنامجي "الوورد" و"البوربوينت" لأغراض تعليمية
تعليم شمال غزة تفتتح دورة احتراف برنامجي

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بالتعاون مع جمعية الخريجات الفلسطينية، دورة تدريبية بعنوان: "احتراف برنامجي "الوورد"، و"البوربوينت" لأغراض تعليمية"، بمشاركة نحو (60) معلمة من معلمات مدارس المديرية.

وتعقد الدورة وهي بواقع (15) ساعة تدريبية، في مختبرات الحاسوب بمدارس عوني الحرتاني الثانوية للبنات، وأبو تمام الأساسية للبنات، وشادية أبو غزالة الثانوية للبنات، حيث تم تقسيم المشاركات إلى ثلاث مجموعات، بما يضمن اتباع إجراءات الوقاية والسلامة من فايروس "كورونا".

وافتتح الدورة مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، بحضور مشرف مبحث التكنولوجيا د. عطايا عابد، ومشرفة مركز التدريب د. رنان الأشقر، مُرحبًا بالمشاركات، ومتمنياً لهن مزيداً من العلم والمعرفة التي تساهم في صقل خبراتهن وتنمية قدراتهن المهنية والفنية بما ينعكس على أدائهن في الميدان وخدمة العملية التعليمية.

وأوضح أ. شهاب أن هذه الدورة، التي تأتي بالتعاون مع جمعية الخريجات الفلسطينية، تأتي في سياق جهود المديرية للنهوض بقدرات الكوادر التعليمية وتنمية مهاراتهم المختلفة، خاصة في المجالات الحاسوبية.

ولفت مدير الدائرة الفنية إلى أن الدورة سيتم عقدها بواقع لقاءين بشكل وجاهي ولقاء آخر عن بعد (إلكتروني)، حيث ستعرف المشاركات على جملة من المهارات الخاصة ببرنامجي "الوورد"، و"البوربوينت" لتوظيفها في العملية التعليمية.

وتوجّه أ. شهاب بالشكر للمعلمات المشاركات لالتزامهن وتفاعلهن في الدورة، كما توجّه بالشكر لجمعية الخريجات الفلسطينية التي تشرف على عملية التدريب.

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