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الأوقاف: صرف مكافأة مالية لعدد (1182) متطوعًا في المساجد

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:35

صورة توضيحية
صورة توضيحية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن بدء صرف مكافأة مالية لعدد (1182) متطوعًا يعملون لديها في المساجد من الخطباء والأئمة والمؤذنين والأذنة والوعاظ والمحفظين غير المكفولين ذكورًا وإناثًا.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف مبلغ (150شيكل) مكافأة لكل متطوع، ممن ليس لهم مصدر دخل، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 12 / 2020م الساعة 9:00 صباحًا، من خلال مديريات الأوقاف التابعين لها.

وطالبت الأوقاف الأخوة المتطوعين بضرورة أخذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة عند التوجه لاستلام المكافأة من لبس الكمامة، والتباعد الجسدي، والتعقيم، واستخدام قلم خاص للتوقيع.

وقالت: "بإمكان الأخوة المتطوعين الاستعلام عن أسمائهم عبر موقع الوزارة الالكتروني من خلال رقم الهوية.

وتابعت: "إن صرف هذه المكافأة يأتي تقديرًا للجهود التي مازال المتطوعون يبذلونها في خدمة بيوت الله، وفي إطار المساهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وعبرت وزارة الأوقاف عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تقديم هذه المكافأة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها من أجل المساهمة في حل مشكلة المتطوعين بطريقة تضمن لهم العيش الكريم.

وتقدمت الأوقاف بالشكر والتقدير لكافة المتطوعين على ما بذلوه من جهود، وخاصة المتطوعين الذين لم تشملهم المكافأة.

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