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الصحة تُطلق فعاليات حملة الـ (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 02:01

"صحة وتنمية المرأة" تُطلق فعاليات حملة الـ (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

غزة- الرأي

نظمت دائرة صحة وتنمية المرأة اليوم الاثنين، وقفة لحملة (16) يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت مدير دائرة صحة المرأة د. مها العمامي  إن هذه الوقفة تأتي من ضمن فعاليات الحملة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتحديات التي تواجهها الناجيات من العنف.
وأضافت أن الحملة تحتوي على إرشادات عملية وقانونية لتشجيع النساء والشباب على التغيير لوقف العنف.
وتابعت د. مها أن حماية النساء والفتيات من العنف والممارسات الضارة هي ضرورة أخلاقية وإنسانية للتقدم الاجتماعي والحضاري بالمجتمع.
وأكدت د. مها أن النساء لا يملكن الخيارات للنجاة من العنف الأسري مالم يتخلصن من الصمت بما يتعرضن له.
ونوهت بالدور المسؤول والمتكامل الذي تتخذه الجهات المعنية لمسؤوليتها الكاملة في الوقاية والعلاج لكافة المستويات التشريعية والقانونية والايوائية للحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع الفلسطيني.
ودعت د.العمامي النساء المعنفات بالتوجه لأشخاص الاتصال في لجنة العنف في وزارة الصحة وغرفة الارشاد الأسري في مستشفى الشفاء.
ولفتت بأن هناك أماكن خاصة للحماية مثل بيت الأمان الذي تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الأهلية الشريكة لتمكين المرأة.

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