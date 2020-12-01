شاختار الأوكرانى يستضيف ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف شاختار دونيتسك الأوكراني منافسه ريال مدريد الإسبانى على ملعبه دونباس ارينا في تمام الثامنة مساء ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يحتل ريال مدريد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تلقى ريال مدريد هزيمة من ديبورتيفو ألافيس بثنائية لهدف، في الجولة الماضية ليواصل نتائجه الهزيلة بالمسابقة، ولكن في الأوروبي تمكن الريال من تحقيق الفوز على إنتر ميلان بهدفين دون رد ليرفع من معنوياته.

ريال مدريد يقدم مستوى مغاير في دوري الأبطال، ولكن عليه الحذر من لدغات شاختار، لذا سيدخل هذا اللقاء بتركيز عالي من أجل تعويض ما فاته من نتائج هزيلة في الدوري ومحاولة تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل.

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، عبر موقعه الرسمى عن طبيعة الإصابة التى تعرض لها البلجيكى إيدين هازارد، في مباراة ديبورتيفو ألافيس بالجولة العاشرة من الليجا، والتى إنتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-2 على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو".

أكد ريال مدريد عبر موقعه الرسمى، إن الفحوصات الطبية التى أجريت لـ إيدن هازارد، من قبل الخدمات الطبية، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

في المقابل يقدم شاختار مستوى مقبول في البطولة الأوروبية، ولكن ليس المعهود عليه من قبل جمهوره، فسيحاول أن يعود من جديد إلى مسلسل الانتصارات ويكرر الفوز على الريال كما حصل في مباراة الذهاب التي تفوق على الخصم بثلاثية لهدفين.