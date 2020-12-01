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برشلونة يخوض 8 مباريات خلال ديسمبر.. ويوفنتوس أقوى المواجهات

01 كانون أول / ديسمبر 2020 06:46

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يواجه فريق برشلونة، جدول مزدحم بالمباريات، خلال شهر ديسمبر الجارى، حيث يستعد الفريق الكتالونى، لخوض 8 مباريات، في جميع المسابقات، خلال الشهر الحالي.

ويبدأ برشلونة، مواجهاته خلال شهر ديسمبر الجارى، بزيارة فريق فرينكفاروزى المجرى، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة السابعة، بمرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا، ثم يخرج لمواجهة فريق قادش، بالجولة الثانية عشر من الليجا، يوم 5 ديسمبر.

ويستضيف البارسا، نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي، في الجولة السادسة والأخيرة، من مجموعات دورى الأبطال، يوم 8 ديسمبر، ثم يلعب 3 مباريات على أرضه في الليجا، أمام فرق ليفانتى، ريال سوسيداد وفالنسيا، أيام 13، 16 و 19.

ويخرج برشلونة، لمواجهة فريق بلد الوليد في الدوري الإسباني، ويختتم الشهر الجارى، بمواجهة ضيفه فريق إيبار.

وكان برشلونة، قد حقق فوزا كبيرا، على ضيفه فريق أوساسونا، برباعية نظيفة، في الجولة الحادية عشر من الليجا، أول أمس الأحد، على ملعب "كامب نو".

ويحتل الفريق الكتالونى، المركز السابع، بجدول ترتيب الدوري الإسبانى هذا الموسم برصيد 14 نقطة، من 9 مباريات، بينما يتصدر فريق ريال سوسيداد، برصيد 24 نقطة.

كما ضمن البارسا، تأهله إلى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، بعد تصدره المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته.  

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