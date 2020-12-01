النيابة العامة تناقش إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة

غزة- الرأي

عقدت لجنة الخطة الاستراتيجية في النيابة العامة، جلسة عصف ذهني؛ لتحليل بيئة العمل داخل وخارج المؤسسة، شارك فيه نخبة من أعضاء النيابة العامة وموظفيها، وذلك لرسم الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، تمهيدا لاعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة 2021-2023.



وأكد النائب العام ضياء الدين المدهون، خلال كلمته الافتتاحية على أهمية التخطيط الاستراتيجي لمؤسسة النيابة العامة في إطار تعزيز أداءها الاستراتيجي المتجدد، المَبنِي على التطوير المستمر، وتوظيف خبراتها العريقة، بصورة علمية منهجية؛ لتحقيق أقصى درجات الاستجابة في خدمة قطاع العدالة وإرساء سيادة القانون، والانطلاق للعمل الجاد والدؤوب لتذليل كافة التحديات التي قد تحول دون تحقيق تلك الغايات، والتطوير المستمر لمستويات العمل وأنظمته وسياساته، وفق معايير الجودة وتعزيز وترسيخ الإبداع، وتبنّي أحدث التقنيات في العمل الإداري والفني، والمشاريع والمبادرات السبَّاقة في خدمة قطاع العدالة والمواطن والحُكم الرشيد.



واطّلع النائب العام على التعديلات ووسائل صياغة الأهداف الفرعية لتحقيق الغاية الفُضلى في إقامة العدل ونصرة الضعفاء وحماية المجتمع بأداء متميز، وناقش الحاضرون لجلسة العصف الذهني، من رؤساء نيابة، وأعضاء النيابة ورؤساء الوحدات والدوائر، نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة والفرص والتهديدات خارجها مستنبطين الأهداف الاستراتيجية تمهيدا لوضع آليات تنفيذ هذه الأهداف داخل المؤسسة لتصبح واقعاً عملياً.

