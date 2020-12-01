الإعلام: (48) انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين خلال نوفمبر المنصرم

غزة – الرأي:

سجلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، في محاولة لكتم أي صوت ينقل حقيقة معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال وسياسته العنجهية.

ورصدت -وحدة الرصد والمتابعة- في المكتب الإعلامي الحكومي-غزة، خلال تقريرها لشهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2020 المنصرم، أكثر من( 48 ) انتهاكاً إسرائيلياً، تمثل في الاعتداءات، والاعتقالات وتمديد الاعتقال والابعاد، والاهانات والتهديد ، ومنع تغطية ومضايقات داخل سجون الاحتلال، وتآمر الاحتلال مع منصات التواصل الاجتماعي لمحاربة المحتوى الفلسطيني، من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، يقابله ( 4 ) من الانتهاكات الداخلية الفلسطينية.

انتهاكات إسرائيلية

وبين التقرير الشهري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت واستدعت ومددت اعتقال وأصدرت أحاكم وقرار إبعاد في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم لأكثر من ( 15 ) من الصحفيين.

وفي جانب الاعتداءات والإصابات سجل التقرير إصابة أكثر من ( 4 ) صحفيين في الضفة المحتلة، خلال تغطيتهم عمليات الاحتلال الاجرامية، واعتداء الاحتلال عليهم بالركل والضرب واطلاق قنابل الصوت والغاز السامة ومهاجمتهم بالكلاب والقاء الحجارة من قبل قطعان المستوطنين، أثناء تغطيتهم الفعاليات والمسيرات السلمية وأداء عملهم المهني.

كما رصد التقرير (1 ) حالة اقتحام ومداهمة لمنزل صحفي وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

أما عن حالات منع من التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية سجل التقرير ( 13) حالة منع تغطية جرائم الاحتلال، كما تم تسجيل( 2 ) حالة تهديد بالاعتقال والابعاد، وتسجيل(6) حالات عبث معدات الصحفيين وتحطيم كاميرات ومصادرة بطاقات صحفية.

وفي جانب إغلاق المؤسسات والحظر، تم تسجيل ( 4) حالات من بينهم تجديد حظر نشاط تلفزيون "فلسطين" في القدس وأراضي الداخل المحتل لمدة 6 أشهر أخرى، كذلك تواطؤ إدارات مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتلال لحذف ومنع النشر لصفحات وحسابات إعلامية وصحافية بهدف طمس الرواية الفلسطينية.

وبشأن مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال تم رصد ( 3) حالات تمثلت في اجراء تنقلات للصحفيين من سجن لآخر واستمرار التحقيقات المهينة والمذلة بهدف اثبات حالات ادانة بحق الصحفيين ، عدا عن فرض غرامات مالية قبل أن تفرج عنهم.

انتهاكات داخلية فلسطينية

كذلك سجلت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي وزارة الاعلام خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2020 انتهاكات داخلية فلسطينية من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة والتي سجلت(4) حالات، تمثلت في رصد(1) حالة استدعاء، و(3) حالات تأجيل جلسة محاكمة.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة عن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2020

1-1-2020: أجلت محكمة الاحتلال في القدس، محاكمة الصحفي المقدسي أحمد أبو صبيح إلى تاريخ 12-11-2020، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صبيح في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مداهمة منزله في بلدة بيت حنينا شمال غرب القدس.

1-11-2020: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي عبد العفو زغير، لعدة ساعات ومنعته من تغطية تظاهرة في المسجد الأقصى، وأصدرت قراراً بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع بذريعة زعزعة الامن وإثارة الشغب.

2-11-2020: منعت قوات الاحتلال الصحافية مراسلة تلفزيون فلسطين كرستين ريناوي من ممارسة عملها المهني، بعد استدعائها للتحقيق معها في مركز الشرطة في المسكوبية، بادّعاء خرْقها قرار حكومة الاحتلال الذي حظر نشاط تلفزيون "فلسطين" في القدس وأراضي الداخل المحتل بتاريخ 20/11 /2019، وتم تهديدها بسجنها لمدة 6 أشهر في حال خرقها لقرار منع العمل، وأطلقوا سراحها بعد توقيع كفالة بقيمة ثلاثة آلاف شيكل".

5-11-2020 : استدعت قوات الاحتلال الصحفي المصور الحر عبد العفو زغير، وخلال التحقيق معه هددته بتجديد قرار الإبعاد لمدة 6 أشهر، في حال استمر فيما اسمته إثارة الشغب، وكانت أصدرت قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

5-11-2020: عقدت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، جلسة محاكمة للصحفي عبد الرحمن الظاهر ومددت اعتقاله لمدة 8 أيام للمرة الثانية، بحجة مواصلة التحقيق معه. وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر بتاريخ17/10/2020.

7-11-2020: منعت إدارة موقع فيسبوك نشر أخبار صفحة "قطنة نيوز"، وذلك ضمن الحملة المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني.

8-11-2020: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفية بشرى الطويل، على حاجز عسكري قرب مستوطنة يتسهار جنوب مدينة نابلس، وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الطويل بتاريخ 28/7/2020 بعد قضائها 8 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي.

8-11-2020: أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بالسجن الفعلي للصحفي مجاهد حمد الله مرداوي (26 عامًا) من بلدة حبلة جنوب قلقيلية لمدة عشرة أشهر، وغرامة مالية بتهمة التحريض، وكان قد اعتقال بتاريخ 23 أيلول على معبر الكرامة أثناء عودته من ماليزيا بعد حصوله على درجة الماجستير في العلاقات العامة والإعلام.

9-11-2020 حذفت إدارة فيسبوك صفحة الصحفي حسن اصليح للمرة ١٢ على التوالي، وكانت قد منعته منذ سنتين من إنشاء حساب شخصي بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني.

9-11-2020: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طاقم تلفزيون فلسطين -المكون من خمسة أشخاص، من ممارسة عمله وتغطيته الصحفية واحتجزته على حاجز المحكمة شمال مدينة البيرة، واحتجزت هويات الصحفيين الشخصية، وعبثوا بمعدات التصوير عدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنهم، والطاقم هو المراسلة مريم الطريفي، والمصورين عبد الكريم أبو شريف، ومحمد عواودة، والمخرج حامد نمورة، والسائق محمد موسى، والذين كانوا متوجهين إلى الأغوار الشمالية لتصوير برنامج "الأغوار- عاصمة الشمس".

9-11-2020: جدّدت السلطات الإسرائيلية، قرارها بمنع عمل تلفزيون "فلسطين" في إسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية وللمرة الثالثة توالياً، بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية"، وسلّمت الشرطة الإسرائيلية قرار المنع لمراسلة التلفزيون كريستين ريناوي في مركز شرطة المسكوبية في القدس بعد استدعائها للمرة الثانية.

11-11-2020: حذرت إدارة الفيس بوك صفحة مركز فلسطين لدراسات الأسرى بإلغاء النشر وذلك ضمن سياسية الفيس بوك التي تحارب المحتوى الفلسطيني.

12-11-2020: جددت سلطات الاحتلال قرار الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الشاعر الفلسطيني و عضو رابطة الكتّاب و الأُدباء الفلسطينيين الاسير محمود عياد من بيت لحم لمُدة 6 أشهر وكان قد أمضى 8 أعوام في سجون الاحتلال ، وقد أعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 13/07/ 2020 وقضى 50 يوماً موقوفاً في تحقيق المسكوبية.

13-11-2020: استهدفت قوات الاحتلال مصور الوكالة الفرنسية الصحفي حازم بدر، بقنبلة صوت في ساقه اليمنى، لمنعه عن تغطيتة اعتداءات الاحتلال على تظاهرة شبابية في باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

14-11-2020: احتجزت قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، ثلاث سيارات تابعة للصحفيين وقاموا بتفتيشها بشكل دقيق ومنعوهم من المرور لتغطية فعاليات تقام على الأراضي المهددة بالمصادرة في بيت دجن.

15-11-2020: أجلت محكمة الاحتلال محاكمة المصور المقدسي الاسير الشاب أحمد أبو صبيح، بهدف تقديم لائحة اتهام بحقه.

19-11-2020: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر للصحفية والناشطة في مجال الأسرى بشرى الطويل من سكان البيرة قضاء رام الله.

19-11-2020: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الصحفي رائد أبو ارميلة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشت وعبثت بمحتوياته.

24-11-2020: استهدفت قوات الاحتلال مراسل تلفزيون فلسطين الصحفي أمير شاهين، من خلال اطلاق قنبلة غاز عليه بهدف منعه من تغطية اعتداء الاحتلال على فعالية خربة حمصة في الأغوار.

24-11-2020: منعت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين من تغطية فعالية وأحداث خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، واستهدفتهم بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، مما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق .

24-11-2020: نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير الصحفي مجاهد حمدالله مرداوي "26 عاما "من بلدة حبله جنوب قلقيلية من سجن مجدو إلى سجن شطه بعد صدور حكماً بالسجن الفعلي لمدة عشرة أشهر وغرامة مالية بتهمة التحريض بالرغم من تواجده فترة طويلة في دولة ماليزيا .

30-11-2020: اعتدى مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة نحو الأراضي المهددة بالمصادرة في سلفيت، وألقى المستوطنون الحجارة على الصحفيين وهاجموهم بالكلاب، ما أدى الى إصابة عدد منهم بإصابات بسيطة وتحطيم عددا من المعدات الصحفية.

30-11-2020: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرار إبعاد الصحفي المقدسي عنان نجيب عن القدس لمدة ستة أشهر.

تفاصيل الانتهاكات الفلسطينية خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني 2020

1-11-2020: استدعت النيابة العامة في رام الله الصحافية الحرّة فاتن علوان للتحقيق معها على خلفية نشرها فيديو على صفحتها على "فايسبوك"، تنتقد فيه قيام بلدية البيرة بإخلاء كشك قهوة لسيدة فقيرة.

17-11-2020: عقدت محكمة رام الله، جلسة للصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة في القضية رقم 1407/2017، حيث قام المحامي بإسقاط حق موكله المُشتكي غازي مرتجى واسقاط الادعاء بالحق المدني، وتقدم وكيل الدفاع عن الصحفيين بطلب لإسقاط الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي الا ان المحكمة رفضت طلب وكيل الصحفية نائلة.

وقررت المحكمة في جلستها استكمال السير بالحق العام في مواجهة الصحفيين، وامهال الصحفيين نائلة ورامي حتى موعد الجلسة القادمة 23/12/2020، من اجل تقديم اشعار بأسماء الشهود.

30-11-2020: أجلت محكمة صلح نابلس عقد جلسة بحق الأسير الصحفي طارق أبو زيد، لتاريخ22 ديسمبر 2020 بعد ابلاغها انه معتقل في سجون الاحتلال منذ أكتوبر الماضي، وكانت عقدت جلسة له استكمالا لجلسات سابقة في القضية المرفوعة ضده منذ العام 2016، بتهمة "إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة".