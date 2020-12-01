مركز شرطة رفح يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "11" ألف شيكل

غزة-الرأي

أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين جمعتهم شراكة التعامل في المولّدات الكهربائية.

وقال الرائد إبراهيم الهوبي مدير قسم الشكاوى المالية :" إن قسمه تلقى شكوى من المواطن (ح.ش) مفادها أن له مبلغ قيمته "11" ألف شيكل في ذمة المواطن (م.م) إثر المعاملات التي كانت بينهما والمتعلقة بالمولدات الكهربائية" .

وأضاف الرائد الهُوبي أنه تم جمع طرفي الخلاف في مكتب الشكاوى المالية واستمعوا لبيّناتهما، لافتاً إلى أنه وبعد جهود حثيثة تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما عبر تقسيط المبلغ المذكور بدفع شهرية وعبر إقرارات ملزمة بالدفع .

في سياق منفصل ألقت المباحث العامة برفح - قسم مباحث البلد، القبض على نصّاب بعد ورود عدة شكاوى تفيد بقيامه بالاحتيال على عدة مواطنين مُستغّلاً حاجتهم للسفر .

وقال النقيب مدحت زعرب رئيس قسم مباحث البلد:" أنه تم تلقى "3" شكاوى من مواطنين وبتفويض من النيابة العامة حول قيام المدعو (م.ش) بالاحتيال عليهم بقدرته على عمل تنسيقات للسفر مقابل مبلغ "400" دولار عن كل مسافر".

وبين النقيب زعرب أنه وبعد إجراء البحث والتحري حول الوقائع الثلاث تم التأكد من قيام المشتبه به بالنصب والاحتيال، وباستدعائه حسب الأصول القانونية والتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بما هو منسوب إليه .

ولفت النقيب زعرب إلى أنه تم إحالة المشتبه به وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه .

