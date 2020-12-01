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الشرطة البحرية تضبط "80" كيلو سمك فاسد

01 كانون أول / ديسمبر 2020 12:08

الشرطة البحرية تضبط "80" كيلو سمك فاسد
الشرطة البحرية تضبط

خان يونس- الرأي

ضبطت الشرطة البحرية في محافظة غزة، صيّاداً أثناء قيامه بالاصطياد في مناطق ممنوعة تُصنف بالحمراء داخل ميناء غزة،  نظراً لتلوثها وخطورة الصيد فيها، وبحوزته نحو "80" كيلو جرام من السمك .

وفي سياق منفصل،  أنهت الشرطة البحرية – قسم شئون الصيادين في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بعد تلقيها شكوى من أحد الصيادين .


وذكر قسم شؤون الصيادين بالمحافظة أنه تم تقديم الشكوى بناءً على خلاف استمر لأكثر من شهرين بين الطرفين حول بيع مركب بحري، وعدم التزام الطرفين بالاتفاق فيما بينهما.


ولفتت الشرطة البحرية إلى أنه تم حل الخلاف وإرجاع الحقوق لإصحابها بعد إبطال عقد البيع حسب رغبة مالك المركب وإعادة المبلغ كاملاً لصاحبه بالتراضي بينهما.


وبيّنت الشرطة البحرية أنها أحالت القضية إلى دائرة أمن الساحل التابعة لها, بحضور الجهات القانونية من هيئة القضاء العسكري، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقه, مشيرةً إلى أنه تم إتلاف الكمية المضبوطة بحضور هيئة القضاء العسكري .

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