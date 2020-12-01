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بجهود مشتركة بين الطواقم الطبية

إنقاذ حياة رضيعة تعاني من خلل في المريء والقصبة الهوائية

01 كانون أول / ديسمبر 2020 12:16

إنقاذ حياة رضيعة تعاني من خلل في المريء والقصبة الهوائية
إنقاذ حياة رضيعة تعاني من خلل في المريء والقصبة الهوائية

غزة- الرأي

بجهود مميزة من الطاقم الطبي في قسم جراحة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي وبالتعاون مع قسم العناية المركزة بمستشفى النصر للأطفال تم انقاذ حياة الرضيعة "تيا "ذات 6 شهور .

حيث كانت تعاني من عيب خلقي في المريء والقصبة الهوائية وذلك بعد اجراء عملية جراحية سابقة لها وهي بعمر 9 أيام حيث حدث في حينها مضاعفات بوجود fistula بين المريء والغشاء البلوري مما ادى لالتهابات رئوية متكررة.

حيث اجريت لها العملية الجراحية والتي تعد من العمليات المعقدة جدا والتي استمرت لساعات طويلة، ونقلت بعدها مباشرة لتلقي العلاج اللازم في عناية مستشفى النصر للأطفال وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي ومتابعة الوضع الصحي جراء وضعها الصحي الحرج جدا ، وفي اليوم السابع لمكوثها بالمستشفى تم اجراء صورة بالصبغة للتأكد من نجاح العملية، وتم تدريجيا فصل الطفلة عن جهاز التنفس الصناعي والذي كان صعب جدا وصولا لليوم التاسع ، وبدأت الرضيعة بتلقي العلاج اللازم مع الأكسجين ومحاولة الرضاعة تدريجيا حتى تم فصلها عن جهاز الأكسجين في اليوم الرابع عشر، وانتظام الرضاعة وكافة العلامات الحيوية إلى ان تم عمل خروج للحالة بتحسن كامل .

من جهتها أثنت الدكتورة رضا ابو عاصي على جهود جميع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج الطفلة بدءا من طاقم جراحة الأطفال في مستشفى الشفاء وقسم التخدير بالإضافة للطاقم الطبي والتمريضي بالعناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال والذين كان لهم دورا كبير في تحسن الحالة الصحية للطفلة.
كما قدمت عائلة الطفلة "تيا" شكرها لكافة الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء ومستشفى النصر على الجهود المميزة التي بذلوها طيلة فترة مكوث الطفلة بالمستشفى.

Malaka قام بالإرسال اليوم، الساعة 12:13 م

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