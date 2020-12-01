الصحة تفتتح قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الصحة قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس، بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ليكون بديلا عن قسم القسطرة القلبية بمستشفى غزة الأوروبي.

وأوضح د. أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن هذه الخطوة تأتى ضمن اجراءات وزارته في توفير الخدمات للمرضى والذين يعانون من ذبحات صدرية غير مصابي "كوفيد"، وتخفيفا من قوائم الانتظار للمرضى المحتاجين للقسطرة القلبية.

وأضاف: " وبافتتاح هذه الخدمة لمرضى وزارة الصحة سيتم تخفيف قوائم الانتظار بالحد الأدنى، خاصة مع تحويل مستشفى غزة الأوروبي لمصابي كورون، ووقف خدمة القسطرة في مستشفى الأوروبي، الى جانب وجود مركز واحد والمتوفر في مجمع الشفاء الطبي لحالات القسطرة الذي تم تخصيصه لعلاج حالات القسطرة العاجلة"

ويشير الى أن هذين المركزين لا يلبيان الا أقل من نصف الاحتياج من القسطرة التشخيصية والعلاجية لمرضى قطاع غزة.

وتابع خلال لقاء إعلامي اليوم:" ستستمر الحاجة الضرورية والماسة في استكمال برنامج شراء الخدمة للقسطرة القلبية لتغطية احتياج مرضى قطاع غزة، حيث أن قوائم الانتظار زادت عن 500 حالة ومجمع الشفاء لا يستطيع تلبية هذا الاحتياج".