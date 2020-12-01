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الاقتصاد تفتتح مقالع لتوفير الرمال بمحافظتي خان يونس والوسطى

01 كانون أول / ديسمبر 2020 01:23

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غزة-الرأي

افتتحت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بوزارة الاقتصاد الوطني مقالع للرمال بمحافظتي خان يونس والوسطى لتوفير الرمال.
بدوره، أكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية عبد القادر بنات، ان الوزارة افتتحت المقلع لتلبية احتياجات المواطنين والمقاولين، وأعمال البناء والتشييد، وإنجاز مشاريع البنية التحتية في خان يونس والوسطى.
وقال بنات، ان العمل في مقالع الرمال مستمر، لتوفير كميات من الرمل للمقاولين والمواطنين، مؤكدا بأن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.
 

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