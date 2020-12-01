الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف تنفذ مشروع النايلون لأسطح منازل الصفيح

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية ، مشروع تغطية الأسطح والأسقف المهترئة لمنازل الفقراء بالنايلون والذي استهدف ( 750 ) منزل مهترئ وتتسرب المياه من خلال أسقفه.

بدوره، أكد مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الإغاثية المختلفة التي تنفذها الزكاة للتخفيف من معاناة العديد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة، منوهاً أن المستهدفين من هذا المشروع هم أسر أسقف بيوتهم مهترئة وتتسرب من خلالها مياه الامطار الي داخل البيوت.

وبين اسليم أن الإدارة العامة للزكاة مهمتها توفير جميع احتياجات الأسر المستورة، مقدمًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الخيرين علي دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة

