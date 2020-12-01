بلدية خان يونس و قوافل الخير توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء بئرًا للمياه

غزة-الرأي

وقعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مذكرة تفاهم مع جمعية قوافل الخير، لإنشاء بئرًا لتغذية السكان بالمياه وتحسين وصولها للمواطنين وتعزيزًا للجهود المبذولة في تطوير القطاع المائي بخان يونس.

وشارك في مراسم توقيع مذكرة التفاهم، رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومنسق العلاقات الخارجية م. حمادة شعت، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. منصور ريان، ونائبه أ. أحمد عبد العال، ومسؤول ملف الآبار ومحطات التحلية أ. محمود الديري.

بدوره، شكر م. البطة الدور الهام الذي تمثله "قوافل الخير" في دعم احتياجات بلديات قطاع غزة، سيما توفير وتخصيص الدعم المادي من أجل إنشاء آبار المياه وتطوير واقع الخدمة المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن البلدية ماضية في جهودها المبذولة من أجل تحسين واقع خدماتها المقدمة للمواطنين.

واستعرض م. البطة الواقع المائي في خان يونس وبعض المعيقات والاشكاليات الفنية المتعلقة بآبار المياه والتي ارتفعت نسبة الملوحة بها نتيجة لتشغيلها ساعات طويلة لتعويض السكان بكميات المياه المناسبة في ظل الظروف الراهنة سيما الصحية منها مع تفشي وباء كورونا والتي تتطلب ضخ كميات أكبر من المياه لمساعدتهم في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في التنظيف والتعقيم لمواجهة الفايروس.

وأوضح م. البطة إلى أن بلدية خان يونس تتطلع إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع المشابهة لتطوير واقع المياه في المدينة سيما وجود مشاريع اسكانية جديدة تتطلب توفير الخدمات وفي مقدمتها المياه والطرق والانشاءات والصحة والبيئة.

من جانبه، أكد ريان على أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع الآبار المركزية التي تنفذها الجمعية لدعم بلديات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن البئر سيتم وصله بشبكة المياه الداخلية لخان يونس وسيعمل على تغذيتها وصولا لمنازل المواطنين وإنهاء معاناتهم من انقطاع وقلة المياه الواصلة إليهم، مشيرًا إلى أن البئر سيعمل بالطاقة الشمسية بقدرة انتاجية (50) كوبًا في الساعة.

