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وعظ العمل النسائي بالأوقاف يختتم دور خاصة بفقه الشتاء

01 كانون أول / ديسمبر 2020 01:33

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غزة-الرأي

اختتمت الدائرة العلمية بالوعظ والإرشاد التابعة للإدارة العامة للعمل النسائي في وزارة الأوقاف دورة خاصة بعنوان"" أحكام فقهية في الشتاء" عبر تطبيق الزوم ،استهدف موظفات العمل النسائي وعدد من نساء المجتمع المحلي على مستوى محافظات القطاع وخارجه.
بدورها،  أوضحت المدير العام .أ كفاح الرملي أن برامج الوعظ تعمل على توعية نساء المجتمع المحلي بالمسائل الفقهية المتعلقة بكافة مناحي الحياة المجتمعية والأسرية ضمن الأهداف الاستراتيجية الخاصة بفقه المرأة المسلمة، مثمنة أداء الواعظة هدى أبو اسماعيل في ظل كورونا
من جهتها، بينت ممثلة الدائرة العلمية د. ميسر أبو عمرة أن أمور الفقه والعقيدة من الركائز الأساسية التي يعمل فريق الدائرة العلمية على تنفيذها على أرض الواقع، ضمن خطة منهجية مدروسة، ومنوعة تراعي الفروق الفردية لنساء المجتمع المحلي ،مشيرةً الى أن الدورات الوعظية سجل فيها عشرات النساء المسلمات من مختلف دول العالم
من ناحيتها استعرضت الواعظة أبو اسماعيل موضوعات عديدة من أبرزها  فقه الطهارة ومسائل الصلاة على المقاعد، والمسح على الخفين والجوارب
 

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