بلدية غزة تستضيف مسابقة "هالت برايز" العالمية

غزة-الرأي

استضافت بلدية غزة مسابقة "هالت برايز" العالمية،وذلك ضمن جهود دعم وخدمة قطاع الطلبة وتوفير فرص تدريب لهم من خلال التشبيك مع المؤسسات المحلية.

بدوره، قال م. حسين عودة رئيس قسم العلاقات العامة في البلدية:" إن البلدية فتحت أبواب مراكزها لفريق المسابقة كجزء من مسؤوليتها تجاه دعم المبادرات الشبابية، داعيا أصحاب المبادرات لعدم التردد في التواصل مع البلدية لتسهيل أعمالهم.

من جانبه، أشار منسق المسابقة محمد الخليلي إلى أن مسابقة "هالت برايز" تختص بريادة الأعمال للطلبة الجامعيين حول العالم وتعقد في 3 ألاف حرم جامعي و151 دولة، وتم تنظيمها في غزة بهدف توفير تدريب لطلاب الجامعة من خلال التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة.

وأضاف:" أن أبرز الشراكات التي تمت ما بين فريق هالت برايز والجامعة الإسلامية مع مؤسسات المجتمع المدني هو الشراكة مع بلدية غزة من خلال مركز إسعاد الطفولة التابع للبلدية ودائرة العلاقات العامة من خلال توفير القاعات اللازمة لعقد اللقاء مع الطلبة وفريق هالت برايز.

يذكر أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة للمبادرات الشبابية ورعايتها ضمن جهودها لدعم الطاقات الإبداعية والمواهب الشابة وتحقيق الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتنمية القدرات والمواهب لدى المبدعين والطلبة.

